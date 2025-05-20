Keneyi hafife almayın!! Sivas Valiliği uyardı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayati tehlike oluşturan KKKA’ya karşı basit ama etkili önlemlerle bireysel ve toplumsal sağlığın korunabileceği vurgulandı.

Açıklamada, “Sivas ve çevresindeki illerde, mevsimsel ve çevresel faktörler nedeniyle dönemsel olarak artan KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır” denildi.

Vatandaşlara, KKKA virüsünü taşıyan kenelere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi riskli yerlere giderken vücudu kapatan, açık renk kıyafetler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine geçirilmeli, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgeleri dikkatle incelenmelidir. Vücuda yapışan kene asla çıplak elle çıkarılmamalı, kolonya veya sigara gibi yöntemlerle müdahale edilmemelidir. Kene teması olan kişiler en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanlardaki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas edilmemelidir. Kene temasından sonraki 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler ortaya çıkarsa, vakit kaybetmeden sağlık birimine gidilmelidir.”