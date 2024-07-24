Kent Lokantası'nda fiyatlara indirim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kent Lokantası'nda fiyatlara indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'nda İstanbulkart kullananlar 40 TL yerine 35 TL'ye yemek yiyebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantaları'nda İstanbulkart ile yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un yaptığı duyuruya göre İstabulkart kullananlar 35 TL'ye yemek yiyebilecek. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek.

İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar'da bulunuyor.

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