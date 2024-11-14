"Kentlerimize Sanatla Sahip Çıkalım"

Sanatı, kültürel değerleri yaşatan bir köprü olarak gördüğünü ifade eden Ceren Can yaptığı açıklamada, "Sanat; kent kimliğini güçlendiren, o kente aidiyet duygusunu pekiştiren bir araç." şeklinde konuştu.

Anafartalar Çarşısı'nı kültürel mirasa kazandıran faaliyetleri ile dikkatleri üzerine toplayan Can, kültürel mirasın kaybolmaması için kentlerde tarihi yapıların, meydanların, sokakların birer sanat mekânı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Can şöyle devam etti ; "Sanat, kentin ruhunu yaşatan en önemli unsurlardan biri. Kamusal alanlarda sanatı daha fazla görünür kılmak, kent sakinleriyle kültürel miras arasında güçlü bir bağ oluşturur."

“Kültürel değerlerimizi sanatla geleceğe taşımalıyız.” ifadelerini kullanan Can, kamusal sanat projelerinin toplumla iç içe bir etkileşim yaratarak kültürel miras bilincini yaygınlaştırdığını söyledi. Tarihi dokular ve kültürel alanlarla bütünleşen sanat eserlerinin, toplumun belleğinde kalıcı bir iz bıraktığını ifade eden sanatçı, "Kentlerde sanatla karşılaşan her birey, geçmişine daha bilinçli sahip çıkacaktır." dedi.

Sanatın sadece sergi salonlarında değil, mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda halka ulaşması gerektiğini savunan Can, kamusal sanat projelerinin kent estetiğini güçlendirecek, toplumsal aidiyeti pekiştirecek ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir kültürel miras bırakılmasına katkı sağlayacağına söyledi.