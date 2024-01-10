Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa verilen kira desteği artırıldı. Yapılan değişikliğe göre destek ödemeleri İstanbul'da 2 bin lira olurken, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise bin 500 lira yükseltildi.

Evleri kentsel dönüşüme tabi tutulan binalarda yaşayan vatandaşlara sunulan kentsel dönüşüm kira desteği tutarları güncellendi. Yapılan düzenlemeye göre, İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kira desteği 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği artık 4 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Diğer illerdeki vatandaşlara sağlanan kira yardımı ise 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasındaki destekten, 3 bin 750 lira ila 3 bin liraya çıkarıldı. Riskli yapı bölgelerinde 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle kira yardımı yapılacak. Ayrıca, kiracılar, iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

Sınırlı ayni hak sahipleri ise illerine göre değişen miktarlarda destek alacaklar. Bu destek tutarları 15 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişkenlik gösterecek. Yapılan bu düzenleme, kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara sağlanan desteklerin artırılması ve daha etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

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