Kenya'da can kaybı 179'a yükseldi

Kaynak: İHA
Kenya'da can kaybı 179'a yükseldi
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 179'a kadar yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından beri devam eden şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde tablo can yakıcı hale geliyor.

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiğini toplam can kaybının 179'a yükseldiğini a.ıkladı.

Sözcü Mwaura, ölenlerin 15'inin çocuk olduğunu selde yaralanan 125 kişinin ülke genelindeki farklı sağlık tesislerinde tedavi gördüğünü aktardı. Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü, 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel sebebiyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu belirtti. Mwaura ayrıca, hükümetin halihazırda kurtarma ve tahliye tatbikatlarına yardımcı olan Kenya ordusu ile çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.

kenyaresim.jpg

kenya2.jpg

İlgili Haberler
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü
Haiti'de yeni Başbakan Fritz Belizaire oldu
Haiti'de yeni Başbakan Fritz Belizaire oldu
Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı
Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı
Son Haberler
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı Gündem
4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar kamerada
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı Gündem
Koç Üniversitesi'nin gizli yaptırdığı araştırmada gerçek enflasyon ortaya çıktı. ENAG Başkanı açıkladı
Elazığ'da şap denetimi Yerel Haberler
Elazığ'da şap denetimi
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...