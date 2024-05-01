Kenya'da can kaybı 179'a yükseldi

Kenya'da Mart ayının ortasından beri devam eden şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde tablo can yakıcı hale geliyor.

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirdiğini toplam can kaybının 179'a yükseldiğini a.ıkladı.

Sözcü Mwaura, ölenlerin 15'inin çocuk olduğunu selde yaralanan 125 kişinin ülke genelindeki farklı sağlık tesislerinde tedavi gördüğünü aktardı. Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü, 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel sebebiyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu belirtti. Mwaura ayrıca, hükümetin halihazırda kurtarma ve tahliye tatbikatlarına yardımcı olan Kenya ordusu ile çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi.