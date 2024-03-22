Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları gösteri düzenledi

Ülkede 14 Mart'tan beri grevde olan yüzlerce sağlık çalışanı, başkent Nairobi'de toplanarak hükümete taleplerini yineledi.

Sağlık çalışanları, daha fazla maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isterken, binlerce Kenyalı bir haftadır sağlık hizmeti alamıyor.

Kenya Pratisyen Hekimler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU) Genel Sekreteri Davji Atellah, basına yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana dek greve devam edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sağlık çalışanlarının talepleri için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

KMPDU'nun öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları, hükümetten terfi, sağlık sigortası, staj, lisans üstü ücret ödemesi, çalışma izni ve emeklilikle ilgili taleplerle ülke çapında grev çağrısı yapmıştı.

Ücretlerinin artırılmasını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları, 14 Mart'ta grev başlatmıştı.