Kenya'daki bombalı saldırının bilançosu ağır oldu

Yapılan açıklamada saldırganların kullandığı bombanın olay yerine bir eşek arabasına getirildiği söylendi. Şimdilik saldırıyı üslenen bir örgüt çıkmasa da İçişleri Bakanlı aynı bölgede daha önce benzer saldırılar gerçekleştiren El Kaide'ye bağlı, Somali merkezli Al-Shabab militanlarından kuşkulandıklarını belirtiyorlar.

Al-Shabab militanları özellikle Mandera ve Garissa gibi Kenya'nın uç bölgelerinde saldırılar düzenliyor. Bu ayın başlarında da El-Wak'daki hastaneye baskın düzenleyerek pek çok kişinin yaralanmasına, 2 kişinin de ölmesine sebep olmuşlardı.