Kenya'dan dev enerji hamlesi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Menengai Jeotermal Projesi’nin yeni aşaması olan 35 MW kapasiteli güç santralinin temel atma törenine katıldı. Orpower Twenty-Two tarafından hayata geçirilecek olan bu santral, 105 MW’lık Menengai Jeotermal Projesi’nin son aşamasını temsil ediyor. Bu projeyle Kenya’nın jeotermal potansiyelinin ekonomik büyüme için kullanılması hedeflenirken, özel sektörün bu alandaki yatırımları artırılıyor.

Devlet Başkanı Ruto, yenilenebilir enerji yatırımlarının Kenya’nın enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik için önemini vurgulayarak, jeotermal enerjinin fosil yakıtlara kıyasla çok daha uygun maliyetli olduğuna dikkat çekti. Jeotermal enerjiden sağlanan elektriğin maliyeti KSh8/kWh iken, fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin maliyeti KSh22/kWh’ye kadar çıkabiliyor. Başkan, bu durumun Kenya’yı yeşil enerjiyle büyüme konusunda örnek bir ülke yapacağını belirtti.

Kenya, Dünyanın En Büyük Beşinci Yeşil Enerji Üreticisi Olacak

Menengai Projesi tamamlandığında Kenya, jeotermal enerji üretiminde dünya sıralamasında beşinci sıraya yükselecek. Bu, ülkenin temiz enerji ile ekonomik büyüme arasında bir denge kurabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Projenin tamamlanması, Kenya’nın yeşil enerji alanında küresel arenada önemli bir yere gelmesini sağlayacak.

Menengai projesinin ilk fazı kapsamında Sosian ve Globeleq gibi bağımsız enerji üreticileri (IPP) de yer alıyor. Sosian, geçtiğimiz yıl 35 MW’lık ilk santrali devreye alırken, Globeleq 2023 yılında inşaat çalışmalarına başladı. Orpower Twenty-Two tarafından yapılacak bu yeni santral ise projenin son aşaması olarak 14 ayda tamamlanacak.

Kenya’nın Jeotermal Potansiyeli ve Ekonomik Katkıları

Jeotermal Kalkınma Şirketi (GDC) Genel Müdürü ve CEO’su Paul Ngugi, Menengai Projesi’nde uygulanan iş modelinin yenilikçi ve riskleri azaltıcı bir paradigma sunduğunu belirtti. Bu model sayesinde jeotermal alanlar, özel sektör yatırımları için daha cazip hale getiriliyor. Ngugi, üçüncü santralin devreye girmesiyle projenin ilk fazının tamamlanacağını ve toplamda 105 MW’lık enerji sağlanacağını ifade etti.

GDC, yalnızca Menengai ile sınırlı kalmayarak Baringo bölgesindeki Paka ve Silali jeotermal alanlarında da sondaj çalışmalarına devam ediyor. Paka’da şu ana kadar 75 MW’lık buhar üretildi ve 2027 yılına kadar 105 MW kapasiteli bir güç santralinin tamamlanması planlanıyor. Aynı şekilde, Suswa sahası için de hazırlıklar yapılıyor.

Nakuru’da Sanayi Bölgesi Kurulacak

Devlet Başkanı Ruto, Nakuru’da Menengai Jeotermal Projesi’nden elde edilen enerji potansiyelini sanayiye entegre etmek amacıyla bir Sanayi Bölgesi kurulmasını da destekliyor. Bu adımla Nakuru’nun, Kenya’nın önemli bir sanayi merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Başkan, GDC’nin enerji dönüşümünde liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, Kenya’nın temiz enerji hedeflerine ulaşması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Kenya’nın enerji alanında jeotermal potansiyele yönelik yatırımları, ülkede temiz enerji kullanımını teşvik ederken aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bu projeyle birlikte, Kenya’nın yeşil enerjiye dayalı kalkınma yolunda önemli bir mesafe kat etmesi bekleniyor.