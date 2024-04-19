Kenya'yı sarsan helikopter kazası. Genelkurmay Başkanı da öldü

Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogollo, ülkeyi sarsan helikopter kazasında 10 askerle birlikte hayatını kaybetti. Başkent Nairobi'de tören düzenlendi.
Kaza Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 400 kilometre mesafedeki Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana geldi. Askeri helikopterin düşmesiyle birlikte Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla ile birlikte 10 asker hayatını kaybetti.
Ülkesi sarsan kazanın ardında Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.
Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogollo ile birlikte hayatını kaybedenlerin cenazesi başkent Nairobi'ye getirildi. Askeri tören düzenlendi.
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