Kepçe isale borusunu patlattı! "Şaşırdık, panik olduk"

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kepçe isale borusunu patlattı! "Şaşırdık, panik olduk"

Kağıthane'de çalışma yapan İSKİ ekibinin kepçesi isale su borusunu patlattı. Sızan tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı. Olaya tanık olan bir esnaf: "Bir baktım su geliyor. İSKİ'yi aradım. Herhalde şaşırdık, panik olduk. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

Kağıthane'de çalışma yapan İSKİ ekibinin kepçeyle kazı yaptığı sırada patlattığı borudan sızan tazyikli su metrelerce yukarı fışkırdı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, caddede kepçeyle isale borusu değiştirme çalışması başlattı. Kazı yapan kepçe operatörün su borusuna vurdu. Patlayan borudan sızan tazyikli su bir anda metrelerce yükselmeye başladı. Olayın ardından ekipler, isale borusuna akış sağlayan vanayı kapattı. Yaklaşık yarım saat süren olayın ardından yükselen su azalarak durdu. Tazyikli suyun bina boyuna ulaştığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İSKİ ekibinin tamir çalışması başlattığı öğrenildi.

Kepçe isale borusunu patlattı! "Şaşırdık. Panik olduk"

'ŞAŞIRDIK, PANİK OLDUK'

Olayla ilgili konuşan esnaf, "Bir anda baktım buralara su geliyor. Kepçe takmış herhalde. Sonra tıpayı yaptılar, İSKİ'yi arayıp suyu ana vanadan kestiler. Herhalde şaşırdık, panik olduk. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi. (DHA)

Kepçe isale borusunu patlattı! "Şaşırdık. Panik olduk"

Son Haberler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Meteoroloji’den 'yağış yok sis ve pus var' uyarısı
Meteoroloji’den Sis ve Pus Uyarısı