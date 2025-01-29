Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı. Bina ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanın eksi 1'inci katındaki dairenin duvarının olmadığı anlaşıldı. Yan binanın duvarının olmadığını farkeden kepçe operatörü hemen çalışmayı durdurdu. Yan binanın eksi 1'inci katındaki daire duvarsız kaldı.

Bunun üzerine yıkımı gerçekleştiren inşaat şirketi, daire sahiplerinin mağdur olmaması için binaya yeniden duvar örmeye başladı.

'BİZİM DUVARIMIZI KENDİ DUVARLARI GİBİ KULLANMIŞLAR'

Kentsel dönüşümü gerçekleştiren inşaat şirketinin sahibi Fatih Lacin, "Biz buranın inşaatına başlayıp hafriyatımızı aldığımızda, bir odanın duvarının sökülme durumu oldu. Şöyle bir durum var burada aslında; yan taraftaki binanın, dükkanının, üç daireye çevrilmesi, orada ise kendi duvarlarını kullanmayıp, duvar örmeyip, bizim mevcut binamızın duvarına yaslamaları ve alçıpan plaka çekip bizim duvarımızı kendi duvarları gibi kullanmışlar. Biz burada hafriyata başlarken, tabii ki kendi duvarımızı çektiğimizde bu durum yaşandı. Biz elimizden geleni yapıyoruz burada. Önemli olan insanların mağdur olmaması, bu mağduriyeti gideriyoruz. İnşallah bundan sonra yapılacak inşaatlarda, bitişik nizamda müteahhitler buna dikkat ederse çok seviniriz" dedi.