Kerem Aktürkoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz

Kaynak: AA
Kerem Aktürkoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Türk halkının kulüp takımlarını bir kenara bırakarak, takım ayırt etmeden ay-yıldızlı ekibi desteklemesini beklediklerini ve büyük başarılara ancak böyle ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Polonya ile 10 Haziran Pazartesi günü oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Poznan'da gerçekleştirdiği kampta, soruları yanıtladı.

Hazırlıklarının yoğun geçtiğini, mental ve fiziksel olarak şampiyonaya hazır duruma gelmeye yaklaştıklarını anlatan Kerem, "Orada çok büyük takımlarla oynayacağız, fiziksel olarak hazır olmamız gerek, o yüzden yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Hepimiz hazırız, mutluyuz, çok güzel bir kamp dönemi geçiyor. Arkadaşlık ortamı, ilişkilerimiz yerinde, umarım hepimiz için güzel ve başarılı bir turnuva olur." dedi.

Macaristan ve Avusturya mağlubiyetlerinin moral bozduğunu ancak bunlardan dersler çıkardıklarını aktaran Kerem, İtalya beraberliği hakkında ise şöyle konuştu:

Ozan'ın sakatlığı hepimizi çok üzdü. Ondan önce Çağlar ve Enes sakatlık geçirdi. Çok üzücü şeyler. Futbolun içinde böyle şeyler var, bunlara alışık insanlarız ama böyle bir turnuvadan önce sakatlanınca hem onlar için hem bizler için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Moral, motivasyon olarak daha çok düşüşe geçebiliyoruz. Onlara tekrar çok geçmiş olsun diyorum.

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