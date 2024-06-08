Kerem Aktürkoğlu: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz

Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Polonya ile 10 Haziran Pazartesi günü oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Poznan'da gerçekleştirdiği kampta, soruları yanıtladı.

Hazırlıklarının yoğun geçtiğini, mental ve fiziksel olarak şampiyonaya hazır duruma gelmeye yaklaştıklarını anlatan Kerem, "Orada çok büyük takımlarla oynayacağız, fiziksel olarak hazır olmamız gerek, o yüzden yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Hepimiz hazırız, mutluyuz, çok güzel bir kamp dönemi geçiyor. Arkadaşlık ortamı, ilişkilerimiz yerinde, umarım hepimiz için güzel ve başarılı bir turnuva olur." dedi.

Macaristan ve Avusturya mağlubiyetlerinin moral bozduğunu ancak bunlardan dersler çıkardıklarını aktaran Kerem, İtalya beraberliği hakkında ise şöyle konuştu:

Ozan'ın sakatlığı hepimizi çok üzdü. Ondan önce Çağlar ve Enes sakatlık geçirdi. Çok üzücü şeyler. Futbolun içinde böyle şeyler var, bunlara alışık insanlarız ama böyle bir turnuvadan önce sakatlanınca hem onlar için hem bizler için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Moral, motivasyon olarak daha çok düşüşe geçebiliyoruz. Onlara tekrar çok geçmiş olsun diyorum.