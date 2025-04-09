Kerem Aktürkoğlu’ndan ‘zulüm’ paylaşımı

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Kerem Aktürkoğlu’ndan ‘zulüm’ paylaşımı

Benfica’da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Gazze adına ses yükseltti. 26 yaşındaki oyuncu İsrail’in Gazze’deki zulmüne dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla takipçilerine seslendi: “Gazze’de zulüm Arş’a dayandı.” Bu kısa ama çarpıcı ifade, genç futbolcunun Filistin’deki drama duyarsız kalmadığını gözler önüne serdi. Paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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BENFİCA’DA PARLAYAN YILDIZ

Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansıyla da adından söz ettiriyor. Sezon başında Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan milli futbolcu, Portekiz ekibinde 42 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve 9 asistlik katkı sağlayan Kerem, değerini 22 milyon euroya yükseltti. 2029’a kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, hem sahada hem saha dışında fark yaratmaya devam ediyor.

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