Kerem Aktüroğlu ve Asensio'dan siftah

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Sarı lacivertliler maçın 3. dakikasında iki yeni transferinin iş birliğinden golü buldu.

Defansın arkasına atılan uzun pasla, sol taraftan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio'yu gördü.

Yerden gelen pasta ceza sahasında kaleyi karşıdan gören bir noktadan topa gelişen vuran Asensio, topu filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe ile ilk kez maça 11'de başlayan İspanyol oyuncu, sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'de ilk asistini yaptı.