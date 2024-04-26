Kerem Bürsin'den kas şov. 'Yunan heykeli gibi'

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Kerem Bürsin'den kas şov. 'Yunan heykeli gibi'
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in ayna karşısındaki pozuna yorum yağdı. Özellikle "Yunan heykeli gibi" yorumu dikkat çekti.

Kerem Bürsin, son dönemde Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı "Ya Çok Seversen" dizisindeki Ateş Arcalı rolüyle adından söz ettiriyor.

Instagram'da kaslarını sergileyen bir fotoğraf paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

"Güneşi Beklerken", "Ulan İstanbul", "Sen Çal Kapımı" gibi popüler projelerde de rol alan Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ayna karşısında çekilmiş bir pozunu paylaşan Bürsin, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kaslı görüntüsüyle "Yunan heykeli gibi", "Muhteşem görünüyor" gibi yorumlar alan Bürsin, uluslararası bir hayran kitlesine sahip.

Ayrıca, Bürsin'in senaryosunu kendisinin kaleme aldığı "Mavi Mağara" adlı yeni film projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

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