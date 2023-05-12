Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu

Deprem esnasında çadır, konserve ve kan satmasıyla gündem olan Kızılay’da beklenen oldu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevinden istifa etti.



Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Kınık'ın yerine genel başkanlık görevine Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.



Fatma Meriç Yılmaz, AKP iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

