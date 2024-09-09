Kerem şov yaptı. Milliler İzlanda'yı yıktı

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda’yı konuk etti.

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

KEREM'İN GECESİ

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 2, 52 ve 87. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İzlanda’nın tek golü ise 37. Palsson’dan geldi.

LİDERLİĞE OTURDUK

Bu galibiyet ile birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan millilerimiz 4 puanla liderliğe oturdu. Karadağ’ı 2-1 mağlup eden Galler ise ikinci sıraya yerleşti.

SIRADAKİ RAKİP KARADAĞ

Millilerimiz gruptaki 3. maçına 11 Ekim'de Karadağ karşısında çıkacak. İzlanda ile Galler ile kozlarını paylaşacak.