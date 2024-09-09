Kerem şov yaptı. Milliler İzlanda'yı yıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem şov yaptı. Milliler İzlanda'yı yıktı

Milli takımımız İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda’yı konuk etti.

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

KEREM'İN GECESİ

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 2, 52 ve 87. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İzlanda’nın tek golü ise 37. Palsson’dan geldi.

LİDERLİĞE OTURDUK

Bu galibiyet ile birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan millilerimiz 4 puanla liderliğe oturdu. Karadağ’ı 2-1 mağlup eden Galler ise ikinci sıraya yerleşti.

SIRADAKİ RAKİP KARADAĞ

Millilerimiz gruptaki 3. maçına 11 Ekim'de Karadağ karşısında çıkacak. İzlanda ile Galler ile kozlarını paylaşacak.

Son Haberler
Beyaz TV programcıları canlı yayında Narin için çığlık attı
Beyaz TV programcıları canlı yayında Narin için çığlık attı
Atatürk: Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar! Türk gençliğinden Atası'na layık hareket
Atatürk: Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar! Türk gençliğinden Atası'na layık hareket
İzmir Körfezi alarm veriyor! Balık ölümleri durmuyor
İzmir Körfezi alarm veriyor! Balık ölümleri durmuyor
'Narin'in babası serbest' iddiasına yalanlama geldi
'Narin'in babası serbest' iddiasına yalanlama geldi
Tolga Sarıtaş, ‘Teşkilat’ta görüldü
Tolga Sarıtaş, ‘Teşkilat’ta görüldü