Kereste fabrikasında korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kereste fabrikasında korkutan yangın

Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasının yemekhane binasında yangın çıktı.

Kereste fabrikasının yemekhane binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında yemekhane binası kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, bugün Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyünde bir kereste fabrikasının yemekhanesinde meydana geldi. Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının yemekhane binasında henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı.

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Dumanları fark eden fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken yemekhane binası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

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