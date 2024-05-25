Kerim Sabancı’nın aşk trafiği karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerim Sabancı’nın aşk trafiği karıştı

Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerim Sabancı manken Carmella Rose ile Cannes’da görüntülendi.

77. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ederken galalara ve etkinliklere katılan Türkler hakkındaki dedikodular bitmiyor. Son olarak oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile amfAR galasına katılan Hakan Sabancı’nın ardından şimdi de kardeşi Kerim Sabancı magazin gündemine oturdu.

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Kısa süre önce adı Şeyma Subaşı ile anılan 27 yaşındaki Kerim Sabancı ağabeyi ile aynı galaya katıldı. Yakışıklı Sabancı, kameraların karşısına seksi pozlarıyla tanınan ABD’li model Carmella Rose ile geçince olanlar oldu.

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Çifti yan yana görenler "Aşk mı yaşıyorlar?" diyerek sosyal medyayı adeta mesaj yağmuruna tuttu. Bunun üzerine gözler hem Şeyma Subaşı’na hem de oğullarının sevgili ve eş seçimlerindeki ‘sert’ tavrıyla tanınan anne Arzu Sabancı’ya döndü.

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Bir süre önce adı Kerim Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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28 yaşındaki seksi mankenin Kerim Sabancı’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ‘Nice photo’ (Güzel fotoğraf) yazması dedikoduları alevlendirdi.

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Instagram'daki 2.5 milyon takipçisiyle galadan fotoğraflar paylaşan manken Carmella Rose, o karede Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı da görüntülemiş.

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