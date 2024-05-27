Kerimcan Durmaz Rus güzelle dudak dudağa

Abartılı makyajı, ilginç kıyafetleri ve tarzıyla ünlü olan Kerimcan Durmaz yine olay oldu.

Bir süre önce imaj değişikliğine girerek makyajı yapmayı bırakan Kerimcan sakal bırakmasıyla gündem olmuştu.

Spora başlayan ve görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Kerimcan ‘sert’ görünümüyle bambaşka bir imaja bürünmüştü.

YouTube kanalında ve Instagram’da yayınladığı videolarda sesini kalınlaştırıp, elinde tespihle poz veren fenomen son klibinde oynayan Rus mankenle sıcak pozlar paylaştı. Kerimcan, fotoğraflara şarkısında yer alan "Olamadı denedik inatla.. Sanki bu aşk ikimize fazla" sözlerini de eklemeyi ihmal etmedi.

Rus manken Yeliza Veta ile dudak dudağa pozlar veren Kerimcan Durmaz takipçilerini şaşkına uğrattı.

26 Şubat 2021’de ‘Peşimde’ şarkısının klibindeki tarzı ve kıyafetleriyle çok konuşulan Kerimcan’ın büyük değişimi 9 Haziran 2023’te yayınladığı ‘Bedel’in klibinde kendini göstermişti.