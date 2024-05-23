Kerkük'ün ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Irak Hac ve Umre Kurulu'nun düzenlemiş olduğu törende, bu yıl hacca gitme şansı elde eden Kerküklü hacı adayları için özel bir uğurlama yapıldı.

Kerkük Hac ve Umre Kurulu Müdürü Ali Merdan Haydar, 432 kişilik hacı adayı grubunun sorunsuz bir şekilde yola çıktığını ve organizasyonun her aşamasının hacı adaylarının rahatı düşünülerek planlandığını ifade etti.

Haydar, 31 Mayıs'a kadar bölgeden hacı adaylarının uğurlanmaya devam edeceğini ve hacıların kutsal topraklarda yaklaşık 40 gün kalacaklarını belirtti