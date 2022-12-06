Edirne'de kargo şubesinde yapılan aramada bulunanlar şoke etti

Edirne'de bir kargo şubesinde yapılan aramada, emniyet ekiplerince, 81 bin makaron bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kargo şubesinde bir kısmı içi tütün doldurulmuş 81 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KARGO ŞUBESİNDE ARAMA YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği değerlendirilen 21 bin içi tütün doldurulmuş, 60 bini boş olmak üzere 81 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (AA)