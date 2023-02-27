Özcan Deniz’den genç eşi Samar Dadgar’a milyonluk düğün hediyesi. Kesenin ağzını açtı

Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile ani bir kararla dünya evine girdi.

Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın bebek bekledikleri iddia edilmiş, ancak Deniz bu iddiaları yalanlamıştı.

Takvim'in haberine göre; 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.