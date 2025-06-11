Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 kişi yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

Elazığ'da polis ekiplerince mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

zxx.jpgElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 95 şahsın yakalandığını, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını açıkladı. Vali Hatipoğlu, "Ayrıca yine mayıs ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 45 şahıs yakalanmış, 28 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 253 adet fişek, 20 adet tüfek ve 63 adet kartuş olmak üzere toplam 48 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 316 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi.

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