Kestane el değil cep yakacak. Fiyatları göre kaçacak delik arayacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kestane el değil cep yakacak. Fiyatları göre kaçacak delik arayacak

''Kestane kebap yemesi sevap' derler ya ancak fiyatı gören şaşkınlık geçirecek. Çünkü Sinop'un meşhur kuzu kestanesi tezgahlarda yer almaya başladı. Etiketteki rakamı gören kaçacak delik aracayak.

Kestane...Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti...Ancak bu lezzeti bu yıl evlere taşımak güç olacak cinsten. Çünkü kestane tezgaha bir çıktı pir çıktı. Fiyatı el değil cep yakacak cinsten...

Sinop'in Türkeli ilçesinde meşhur kuzu kestanesi tezgahları süslemeye başladı. İlçede kurulan pazarda tezgaha çıkan kestanenin fiyatı uçtu, hem de yakalanamayacak cinsten.

Kilogram fiyatı iriliğine göre 300 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 200 TL’ye satılan kestane, bu yıl 250-300 TL seviyelerine kadar yükseldi. Fiyat artışının temel nedeni, kestane ağaçlarında son yıllarda sıkça rastlanan gal arısı zararlısından kaynaklanan kestane rekoltesinde yaşanan düşüş olarak gösteriliyor.
Türkeli ilçesinde pazara gelen vatandaşlar, "Eskiden herkes rahatça kestane alıp tüketirdi. Şimdi kilosu 300 TL’ye dayanmış, çoğu kişi gibi biz de sadece bakıp geçiyoruz" dedi.

Kestanenin kilosu pazar tezgahında 300 lira olursa, sokak kestane kebabı yapanlarda kaç lira olur sorusu akıllara geldi.

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