Kestane şekeri Bursa’nın meşhur lezzetlerinden. Kestane şekeri yapılışının zor olduğu düşünülse de evde de kolay bir şekilde kestane şekeri yapılabilir. Evde kolay kestane şekeri yapımını sizler için derledik. Peki, kestane şekeri nasıl yapılır? Evde kestane şekeri tarifi için malzemeler neler?

İşte Kestane şekeri tarifi…

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ

- 500 gr. iri kestane

- 2.5 su bardağı toz şeker

- 2.5 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı vanilya

KESTANE ŞEKERİ NASIL YAPILIR?

Kestanelerin dış kabuklarını bir bıçak yardımıyla keserek soyun. Soyulmuş kestaneleri su dolu tencereye alıp ince kabukları yumuşayıncaya kadar kısık ateşte bekletin. Kestaneleri sudan alıp ılınınca ince kabuklarını soyun.

Toz şekeri başka bir tencereye alıp üzerine su ilave edin. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar kaynatıp kestaneleri ilave edin. Kaynatmadan kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirin. Tencereyi ateşten alıp 1 gün kadar bekletin. Tencereyi kısık ateşe alıp 10 dakika kadar tutun ve üzerine vanilya serpin.

Kestaneleri şerbetin içinden alıp küçük kağıt kalıplara yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.