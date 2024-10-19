Kestane toplamaya gitti bir daha geri dönmedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kestane toplamaya gitti bir daha geri dönmedi

Sakarya'da kestane toplamak için evden çıkıp, geri dönmeyen 72Alim Kasap'ın dere kenarında cansız bedeni bulundu.H

Sakarya'da kestane toplamak için evden çıkıp, geri dönmeyen Alim Kasap'ın (72) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ndeki evinden kestane toplamak için ayrılan Alim Kasap, geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. AFAD ile arama kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Kasap'ın 50 saat sonra Fahri Dere mevkisinde cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre, Kasap'ın yaklaşık 15 metre yükseklikten dere kenarına düşüp, öldüğü tespit edildi. Kasap'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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