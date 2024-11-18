Kevin Costner, Yellowstone dizisinden ayrılığı hakkında konuştu

Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner, Yellowstone dizisinden ayrıldığından beri, karakteri John Dutton'ın ölümüne dair düşüncelerini paylaşmaya devam ediyor. 2024 Haziran ayında diziye veda eden Costner, sezon 5’in final bölümleriyle ilgili spekülasyonların ardından ayrılığını duyurmuştu. Diziye veda etme kararını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Costner, Yellowstone’un kendisi için çok değerli bir yapım olduğunu belirterek, “Bu süreç beni çok değiştirdi. Sevdiğiniz diziyi bırakmak kolay bir şey değil. Ancak artık devam edemeyeceğimi fark ettim,” dedi.

Costner’ın diziye veda etmesinin ardından, yapımcı Taylor Sheridan ile olan anlaşmazlıkları ve Costner’ın başka projelere odaklanmasıyla ilgili söylentiler yayıldı. Ancak Sheridan, bu iddiaları reddederek, Costner’ın gösteriye devam etme arzusunun olmadığını belirtmişti.

Yellowstone'un 5B sezonu, Costner’ın ayrılığından sonra izleyicilere John Dutton’ın öldüğü haberiyle başladı. Bu sahnede, John’un öldürülmesi bir suikastçı tarafından gerçekleştirildi ve bu olay bir intihar gibi gösterilmeye çalışıldı. Ancak, John’un ölümüne dair gelişmeleri şüpheyle karşılayan Beth ve Kayce, olayın beklenildiği gibi olmadığından şüpheleniyorlar.

Costner, bu sahneyi izlememiş olsa da, ölümünün nasıl işlendiğine dair görüşlerini paylaştı. Bir röportajda, Yellowstone ekibinin zeki insanlar olduğunu belirterek, “Belki bu bir kandırmaca olabilir. Bunu görmek çok ilginç olur,” dedi. Ayrıca, dizinin hayranlarının tepkilerine dair, “Hayranlar görüşlerini açıkça ifade ediyorlar ve izlemeye devam ediyorlar. Ben de buna saygı gösteriyorum,” ifadelerini kullandı.

Costner, John Dutton’ın ölüm sahnesinin Sheridan ile daha önce konuşulmuş bir karar olduğunu, ancak artık bu konuda herhangi bir bağlılık hissetmediğini ve dizinin yaratıcılarına bıraktığını belirtti. Bu açıklamalar, Costner’ın ayrılığının ardından diziye olan ilgisini ve finaldeki değişimi nasıl karşıladığını gösteriyor.