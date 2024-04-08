KGM 3 bin personel alımı yapıyor. İşte başvuru şartları

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KGM 3 bin personel alımı yapıyor. İşte başvuru şartları
Karayolları Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 3 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerinde süresi belirsiz iş sözleşmeli olmak üzere 3 bin işçi alımı yapacak.

3000 İŞÇİ YEDEK ADAYLARIN ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRECİ

KGM, asil üyelerin başvurularının tamamlanmasının ardından yedek üyelere ilişkin bir duyuru yaparak yedek adayların başvurularının 01.04.2024 tarihinden itibaren alınmaya başlandığını ve 19.04.2024 tarihi mesai sonuna kadar sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları başvuru yapılan ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne şahsen teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.

Müdürlük, evraklarının incelenmesi sonucunda ilk yedek adaydan başlanılarak açık kalan işgücü sayısı kadar yedek adayın atamasının yapılacağını duyurdu. Başvurular sırasında sağlık raporu istenilmediğini, atama yapılma kararı sırasında sağlık raporu isteneceği hatırlatıldı.

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