KHK'lıların işe iadesinde yeni gelişme. Danıştay karar verdi

Düzenleme: Kaynak: Memurlarnet
KHK'lıların işe iadesinde yeni gelişme. Danıştay karar verdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu görevinden ihraç edilme tarihi ile OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edilme tarihi arasında açıkta geçirilen dönemde elde edilen gelirlerle ilgili son noktayı koydu. Mahkemeler arasında içtihad aykırılığını gideren Danıştay, "açıktan elde edilen gelirler hesaplamadan düşülmelidir" dedi

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'ndan dikkat çeken karar...İDDK, , kamu görevinden ihraç edilme tarihi ile OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edilme tarihi arasında açıkta geçirilen dönemde elde edilen gelirlerin, mahsup edilip, edilmeyeceği yönündeki içtihad farklılarına son noktayı koydu.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, göreve iade edilen KHK'lıların açıkta elde ettikleri gelirler hesaplamadan düşülmeli yönünde karar verdi.

Kurul, 7075 sayılı Kanuna göre karar verdi. Kurul verilen kararda şunları belirtti:

"Tazminat hukuku ilkelerine göre, gerçek zarar hesabında, idarenin eylem veya işlemi sonucu kişinin maruz kaldığı menfi zararlar (harcama, azalma, değer kaybı, zayiat gibi mal varlığındaki azalışlar) ile müspet zararların (mahrum kalınan hak, menfaat veya gelirler) toplamından aynı işlem veya eylem sonucu elde edilen hak, menfaat ve gelirlerin mahsubu sonucu ortaya çıkan müspet fark dikkate alınır. 7075 sayılı Kanun'un 10. maddesinde de, idareye, kamu görevine iade edilen kamu görevlisi açısından, "gerçek zarar"ın tazmini sorumluluğu yüklenmiştir, yani açıkta kalınan dönemde yoksun kalınan mali ve sosyal hakların ödenmesi ile idare sorumlu tutulmuştur. 7075 sayılı Kanunda veya konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerinde de mahsup işlemi yapılmayacağı yönünde bir düzenleme yer almadığından, mahsuplaşma işlemi yapıldıktan sonra ilgililere ödeme yapılması gerekmektedir. Çünkü mahsuplaşma işlemi gerçek zararın tazmini çerçevesinde uygulanan genel bir kural olup, istisnai bir durum mevcutsa bunun düzenlemede ayrıca belirtilmesi icap etmektedir."

"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇABİLİR"

Memurların görev yaptıkları süre içinde başka bir işte çalışmalarının mümkün olmadığı belirten Kurul, ihraç işlemi nedeniyle başka bir işte çalışmaları nedeniyle elde ettikleri gelirin sebepsiz zenginleşmeye yol açmamak adına mahrum kaldıkları mali haklardan (topluca ödenen maaşlardan) mahsup edilmesi gerektiğini ifade etti.

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, davacılar kamu görevinden çıkarılmaması halinde bu dönemde başka bir gelir getirici faaliyette bulunamayacağını kaydederek," herhangi bir gelir de elde edemeyeceği düşünüldüğünde mali hakları ödenirken statü dışında geçen sürede elde ettiği gelirin mahsup edilmemesi halinde, hem kanuna aykırı olarak statü dışında gelir elde etmesine, hem de mahsup işlemi gerçekleştirilmeksizin yapılacak ödemeye bağlı olarak tazminat hukukuna göre sebepsiz zenginleşmesine yol açılacaktır" denildi

MAHSUP EDİLMELİDİR

İhraç döneminde kazanç ve gelirlerin mahsup edilmesi işlemi, tazminat hukukunun genel bir ilkesi olduğunu belirten kurul kararında "bu ilkenin uygulanması için değil, uygulanmaması için kanunda özel bir düzenleme bulunması gerektiğinden ve konuyu düzenleyen 7075 sayılı Kanunda bu yönde bir hüküm bulunmadığı anlaşıldığından; açıkta geçirilen sürede elde edilen gelirlere karşılık gelen tutarın göreve iade sonrası ödenen tutardan mahsup edilmesi gerekmektedir" denildi.

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