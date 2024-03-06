Kia’dan Picanto dahil tüm modellere zam. Ucuz otomobil meraklılarına kara haber

Kia'nın 2024’ün Mart ayındaki güncel fiyat listesi belli oldu. Kia'nın en çok tercih edilen modellerinden Rio, geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da satış listesinde yer almazken Türkiye'de satışa sunulan en ucuz modellerden Picanto, 900 bin TL'yi bulmuş durumda.