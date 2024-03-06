Kia’dan Picanto dahil tüm modellere zam. Ucuz otomobil meraklılarına kara haber

Kia, mart ayının güncel fiyat listesini açıkladı.
Güney Koreli otomotiv şirketi, bu ay neredeyse her modeline zam yapma kararı aldı.
Kia'nın en çok tercih edilen modellerinden Rio ise geçen ay olduğu gibi bu ay da satış listesinde yer almadı.
Yeni model Rio'ların ne zaman Türkiye’ye geleceği de şimdilik bilinmiyor.
Kia'nın Mart 2024 güncel fiyat listesi şu şekilde:
PİCANTO
1.0L 67PS AMT, Benzinli Feel, AMT 855 bin TL
1.0L 67PS AMT, Benzinli Cool, AMT 900 bin TL
1.2L 84PS AMT, Benzinli Feel, AMT 900 bin TL
CERATO
1.6L 128 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1 milyon 360 bin TL
CEED HB
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 1 milyon 500 bin TL
CEED SW
1.5L 160 PS DCT, Hibrit Prestige, Otomatik 1 milyon 660 bin TL
XCEED
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Cool, Otomatik 1 milyon 550 bin TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 1 milyon 640 bin TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Prestige, Otomatik 1 milyon 740 bin TL
NİRO
1.6L 141 PS DCT, Hibrit Prestige, Otomatik 2 milyon 60 bin TL
NİRO EV
204 PS, Elektrikli Elegance, Otomatik 1 milyon 790 bin TL
STONİC
1.4L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik 1 milyon 160 bin TL
1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik 1 milyon 220 bin TL
1.4L 100 PS, Benzinli Business, Otomatik 1 milyon 200 bin TL
1.4L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1 milyon 240 bin TL
1.0L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 1 milyon 300 bin TL
SPORTAGE
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Live, Otomatik 1 milyon 640 bin TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit Cool, Otomatik 1 milyon 750 bin TL
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Elegance Konfor, Otomatik 1 milyon 950 bin TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Elegance Konfor, Otomatik 2 milyon 80 bin TL
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Prestige, Otomatik 2 milyon 175 bin TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Prestige, Otomatik 2 milyon 305 bin TL
EV6
125 kW, Elektrikli Eleganse Standard Range, Otomatik 1 milyon 920 bin TL
325 PS 4x4, Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik 3 milyon 600 bin TL
585 PS 4X4, Elektrikli GT Long Range, Otomatik 3 milyon 970 bin TL
EV9
203 PS 4x2, Elektrikli (7 Koltuklu) Prestige, Otomatik 4 milyon 20 bin TL
384 PS 4X4, Elektrikli (6 Koltuklu) GT-Line, Otomatik 4 milyon 950 bin TL