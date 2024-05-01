Kibariye kocasının ihanetini 'Her erkek yapar' diyerek savundu

25 sene önce evlendiği kocası Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddia edilen ünlü şarkıcı Kibariye, Kıbrıs konseri önce basın mensupları ile bir araya geldi. Kibariye’nin yaptığı açıklamalar ağızları açık bıraktı.

"ANNEM BÖYLE ÖĞRETTİ"

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan Kibariye, eşinin kendisine ihanet ettiğini doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" ifadelerini kullandı.

“YIRTMAÇLI ELBİSEM YOK”

Konserleri ve sahne kostümleri ilgili konuşan Kibariye, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" dedi.

Ali Küçükbalçık, daha önce bir kadınla sahilde görüntülenmiş ve Kibariye o zaman da kocasını savunmuştu.