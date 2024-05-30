Kıbrıs’a seyahat 1,5 saate düşüyor. Tarih belli oldu

Vali Pehlivan ve beraberindeki yetkililer, Anamur İskelesi Projesi'nin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldılar ve iskeleyi ziyaret ettiler.

Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında "feribot ve deniz uçağı iskelesi" olarak inşa edilen alanda, 2021 yılında birimlerin kurulduğunu belirtti. Bölgenin işlevsel hale getirilmesi amacıyla 2023 yılında iskelenin Valilik yönetimine devredildiğini ifade etti.

"KKTC GİRNE LİMANI'NA 1,5 SAATTE ULAŞILABİLECEK"

Daha sonra, Kaymakamlık, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla bir anonim şirket kurulduğunu söyleyen Pehlivan, "Valilik olarak, iskelenin işletme hakkını bu şirkete kiralama yoluyla verdik. Daha önce fonksiyonel olmayan bir gümrük kapısı burada bulunuyordu. Şimdi iskelede gümrüklü bir alan oluşturulmakta ve liman başkanlığı ile emniyet birimleri kurulmaktadır. Yolcu giriş-çıkışları için gerekli düzenlemeler yapılmış olup, bazıları halen devam etmektedir. Bu ziyaretimizle birlikte, haziran ayında KKTC'ye feribot seferlerinin başlayacağını müjdelemek istiyorum. Şirket, 450 kişilik bir yolcu feribotu kiraladı ve haziran ayında seferlere başlayacak, böylece Anamur'dan KKTC'nin Girne Limanı'na 1,5 saatte seyahat edilebilecek." dedi.

TURİZMDE CANLANMA BEKLENTİSİ

Pehlivan, Akdeniz'de KKTC'ye en yakın noktanın Anamur olduğunu hatırlatarak, "Anamur, turizm açısından büyük potansiyele sahip bir ilçemizdir. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde önemli ilerlemeler kaydedildi ve yüzde 89'u tamamlandı. Kalan kısımların tamamlanmasıyla Mersin-Antalya arası ulaşım daha da kolaylaşacak. Daha önce 12-13 saat süren yolculuklar, artık 4-5 saate kadar kısalacak. Bu durum, Anamur ve çevre ilçelerde turizm hareketliliğini artıracaktır. İskeleye zamanında işlev kazandırmış olduk. Yapılan yol çalışmaları ve deniz yoluyla atılan adımların, sadece Anamur'a değil, Antalya, Karaman, Konya gibi çevre illere de hizmet edeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.