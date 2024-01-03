Kiğılı Cezayir’de mağaza açtı

Hazır giyim sektörünün 85 yıllık markası Kiğılı, Cezayir’de ilk mağazasını hizmete açtı. Ülkenin sahil şeridindeki turistik şehri Oran'da mağaza açan şirket, ürünlerini Cezayirlilerle buluşturuyor. Şehrin yeni ve lüks alışveriş merkezi Oran Grand Mall’da yer alan 142 metrekarelik mağazada, takım elbiseden smokine, casual parçalardan ayakkabı ve aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunuluyor. Aynı zamanda müşterilere danışmanlık hizmeti de veriliyor. Yurt dışında büyüme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden şirket, 2024 yılında yeni mağazalar açmaya devam edeceğini açıkladı.