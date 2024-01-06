Kılıç otu yaraları mucize yöntemle iyileştiriyor

Doğal besinler, insanların sağlıklı olmaları ve hastalıklara karşı korunmaları için tercih ettikleri bir seçenek olmaya devam ediyor.

Kedinanesi otu gibi birçok bitkinin faydaları araştırılıyor ve ortaya çıkarılıyor.

Kılıç otu ve zeytinyağı karışımından yapılan merhem, yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu için ilgi görüyor.

KILIÇ OTU NEDİR?

Kılıçotugiller ailesine ait, sarı renkli çiçekleri olan, 30- 100 cm uzunluğunda çok yıllık bir ot türüdür. Yaprakları saplı değildir. Koyu yeşil renklidir. Çiçekleri dal uçlarında bulunur.

Çiçek dallarında; pinen, cadinen, tanen, reçine, zamk, acı ve boya maddeleri içerir.

KILIÇ OTUNUN FAYDALARI

-Sinir sistemini sakinleştirdiği söylenir. Bu ot, idrar ve balgam akıtmaya yarar.

-Göğüs yumuşatır, öksürüğü keser. İştah açıcı özelliği vardır.

-Zeytinyağı ile yapılan merhem, yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

-Gerginlik, endişe, sinir bozukluğu, depresyon ve menopoz gibi durumlarda rahatlatıcı etkisi olduğu bilinir.

KILIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Bağırsak kurtlarına karşı etkili olan filizli uçlardan yapılan çay, sağlıklı bir içecek olabilir.

Kılıç otunun taze kısımlarından 100 gr alınır ve 250 gr kaliteli zeytinyağı ile bir şişeye konur. Şişe güneş gören bir yerde 4-6 hafta durur ve sonra süzülür. Böylece Kılıç yağı hazır olur. Bu yağ cilde sürülerek masaj yapılabilir.

UYARI : Kılıç otu ürünlerini kullanırken güneşe çok maruz kalmayın, çünkü ciltte tahriş ve kabarcıklara neden olabilir.