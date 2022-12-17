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  • Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar borçları var, hepsini geri alacağız“

Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar borçları var, hepsini geri alacağız“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ‘Beşli çete’ olarak adlandırdığı grubun daha fazla olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. O paraları tahsil edeceğiz. O parayla demokratik kurumları onaracağız” dedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:49
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Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar borçları var, hepsini geri alacağız“

Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar borçları var, hepsini geri alacağız“
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Türk Demokrasi Vakfı’nın Düzenlediği “Demokrasi Şurası” toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adalet bir kutup yıldızı gibidir der Hz. Mevlana. Kutup yıldızı bütün kainatının onun etrafında döndüğü bir adalettir. Aslında insanlık tarihi adalet arayışı tarihidir.

Otoriter rejimler adaletin ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatırlar ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Bugün adaleti, demokrasiyi arıyorum beraber. Bedeller ödendi ve ödenmeye devam ediliyor.

Milletvekilimiz Enis Berberoğlu uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Canan Kaftancıoğlu... İBB Başkanımız haksız şekilde yargılanıyor. Siyaseten nasıl devre dışı bırakırız arayışı içindeler.

"ADALETİ ARAMAKTAN GERİ ADIM ATMADIM"

Bir şehit cenazesinde bütün devlet protokolünün önünde uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Hiçbir zaman adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım.

Milletimiz adalete erişemiyor, Türkiye'de adalete erişim bir açlık, tokluk meselesi haline, insan hakları meselesi, ekonomik mesele haline gelmiştir. Halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma, kayyum atama var. Aç çocuklar, evsiz barksız insanlar, dolmayan beslenme çantaları var. Öyle bir noktaya geldik ki sorun artık bir parti sorunu olmaktan çıkmıştır, bir Türkiye sorunudur. Bizi, 6 lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır.

“BEŞLİ ÇETE DEDİĞİME BAKMAYIN DAHA FAZLALAR”

Demokrasi sadece insan hakları değildir. Demokrasi eşit fırsatlar doğurur. Bu ülkede eşit fırsatlar yok. 21. yüzyılın Türkiye'sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan milyonlarımız var. Orta sınıfı yok ettiler. Bu ülkede ya çok zenginsin ya hiçbir şeyin yok.

Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, mücadele edeceğiz. TBMM'yi vesayet altına alacaklar, gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri karalayacak, saldıracak mücadele edeceğiz. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak.

Beşli çete dediğime bakmayın, daha fazlalar. Kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. O paraları tahsil edeceğiz. O parayla demokratik kurumları onaracağız.

 

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Poyraz
17.12.2022 13:54
İnşallah  
 
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