Kılıçdaroğlu 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı. 'Tarihin çöplüğüne gidecek' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına çıkışta alınan ücreti 6 ay sonra kaldıracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada utanç verici uygulamaların hepsinin tarihin çöplüğüne gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek."

GENİŞ KAPSAMLI AFFIN GÜNDEMLERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir affın gündemlerinde olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu gündemlerinde ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları gibi konuların olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayda halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getireceklerini de açıklamıştı.