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  • Kılıçdaroğlu 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı. 'Tarihin çöplüğüne gidecek' dedi

Kılıçdaroğlu 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı. 'Tarihin çöplüğüne gidecek' dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Tiwtter hesabından yaptığı açıklamada 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:05
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Kılıçdaroğlu 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu 6 ay sonra kaldıracakları ücreti açıkladı. 'Tarihin çöplüğüne gidecek' dedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına çıkışta alınan ücreti 6 ay sonra kaldıracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada utanç verici uygulamaların hepsinin tarihin çöplüğüne gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek."

 

 

GENİŞ KAPSAMLI AFFIN GÜNDEMLERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada geniş kapsamlı bir affın gündemlerinde olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu gündemlerinde ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları gibi konuların olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayda halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getireceklerini de açıklamıştı.

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zafer
16.01.2023 17:31
adayımız kılıçdaroğlu  
 
ÜLKEDE HER ATTIGIMIZ ADIM HARACA BAGLANDI OTOBANLAR KÖPRÜLER OTOPARK ALANLARI TURİSTİK GİRİŞ ÇIKIŞLAR BU AYAK BASTI HARAÇLARINDAN KURTULMAK İSTİYORUZ.
16.01.2023 17:22
GÜZEL HABERLERİ UMUTLA BEKLİYORUZ .  
 
Colak
16.01.2023 17:10
Cumhurbaşkanı adayı ya kilictaroglu yadaaksener olmalı molla ile uysal düzgün bir siyasetçiye benziyor.digerleri problem ve yük olacak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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