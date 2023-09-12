Kılıçdaroğlu A Haber’e ahlak dersi verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB’nin ifşa ettiği, A Haber'in metrolarda yürüyen merdivenlerin çalışmadığına ilişkin sabotaj haberine sert tepki gösterdi. İBB'nin paylaştığı 'metroda sabotaj' görüntülerini alıntılayarak A Haber'e ahlak dersi veren Kılıçdaroğlu, "Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır" dedi.

İBB A HABER'İ İFŞA ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yerel seçim öncesinde iktidara yakın bazı medya kuruluşlarının “metroda yürüyen merdivenler bozuk” şeklinde haber yapmasının arkasındaki sabotaj görüntülerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak A Haber'in yürüyen merdiven tezgahını ifşa eden İBB, kamera görüntülerini X (Twitter) üzerinden paylaştı.

"EĞER SKANDAL ARIYORSANIZ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİĞİNİZ İLÇELERİ ZİYARET EDİN"

Akşam saatlerinde paylaşımı alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sahte yürüyen merdiven arızalarıyla İBB'yi hedef alan havuz medyasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz" dedi.

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin" ifadelerini kullandı.

"İNSAN AHLAKLI İES ÖNCE MÜCADELESİNDE YİĞİT OLUR"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte.

Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul’a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

İBB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Altunizade metrosuna yürüyen merdivenlerden inen, sonrasında da merdiveni durdurup yukarı çıkan bir grup genç görülüyor. O sırada merdivenlerin orada A Haber ekibi hazırlık yapıyor.

Daha sonra A Haber ekibine röportaj veren gençler, "82 basamak var ve çalışmıyor", "Asansör olmayan yerlerde işte böyle şeyler oluyor" diyor.

İBB'nin paylaştığı başka bir videoda ise bir genç, metroya yürüyen merdivenle inip bir diğer girişten yine yürüyen merdivenle çıkıyor. Sonrasında yürüyen merdivenle metroya tekrar inen genç, önünde A Haber ekibinin bulunduğu, çalışmayan yürüyen merdivenden yukarı çıkıyor. Genç, A Haber ekibine "Çile, bitmesini bekliyoruz" diyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroda sabotaj yapan kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.