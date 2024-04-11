Kılıçdaroğlu Akşener’e küfür etti iddiasına 6’lı Masa’daki hangi liderden yanıt geldi

Kaynak: Tv100
Kılıçdaroğlu Akşener’e küfür etti iddiasına 6’lı Masa’daki hangi liderden yanıt geldi
İYİ Partili Mehmet Aslan, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında 6’lı Masa’daki aday tartışması sırasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e küfür ettiğini iddia etmişti. Gazeteci Barış Yarkadaş masadaki isimlerden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a Aslan’ın iddiasını sordu.

İYİ Parti Kurucusu ve GİK Üyesi Mehmet Aslan, geçtiğimiz gün tv100 ekranlarında ilginç bir iddiada bulundu. Aslan, geçtiğimiz yıl Mart ayında 6’lı Masa’nın aday tartışması sırasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e küfür ettiğini ve masadan kovduğunu iddia etmişti.

Aslan, “O masada Sayın Kılıçdaroğlu, sayın bile demek istemiyorum. Bu masada bunu imzala, imzalamazsan da s… ile başlayan bir şey söyledi. Genel Başkan masadan kalkmadı, masandan kovuldu” ifadelerini kullanmıştı.

Aslan’ın iddiasını ‘akıl dışı’ bulduğunu söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, o günlerde 6’lı Masa’da bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a neler yaşandığını sordu.

gu1.jpg

GÜLTEKİN UYSAL: KILIÇDAROĞLU ÖLSE BÖYLE BİR ÜSLUP KULLANMAZ

Uysal, “Kemal Bey hiçbir şekilde böyle bir üslup kullanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu ölse bile böyle bir üslup kullanmaz, kullanmadı da… Orada dışlayıcı bir ortam yoktu. Bu söz bu iddia kesinlikle yalandır” diye konuştu.

İlgili Haberler
Akşener’in koltuğuna sürpriz bir isim daha talip oldu
Özgür Özel bayramda hangi liderlere ‘Alo’ dedi? Listede çok sürpriz isimler var
Mansur Yavaş hem pastayı hem de çileği kaptı
Saadet Partili ismi şoke eden mermi: Verilmiş sadakamız varmış
Son Haberler
Şehrin ortasında silahlı kavga. Yuvarlana yuvarlana kurşunlardan kaçmaya çalıştı Gündem
Şehrin ortasında silahlı kavga. Yuvarlana yuvarlana kurşunlardan kaçmaya çalıştı
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti Magazin
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti
Acun Ilıcalı'nın hayalleri yıkıldı Spor
Acun Ilıcalı'nın hayalleri yıkıldı
Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar. Kıskıvrak yakalandılar Gündem
Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar. Kıskıvrak yakalandılar
DTÖ’den küresel ticarette riskler sürüyor Ekonomi
DTÖ’den küresel ticarette riskler sürüyor
Otomotiv devi kapanıyor mu? Türkiye'de de çok satıyordu resmi açıklama yapıldı Otomotiv
Otomotiv devi kapanıyor mu? Türkiye'de de çok satıyordu resmi açıklama yapıldı
Türkiye kitapsız kaldı. Korkutan gerçek ortaya çıktı Gündem
Türkiye kitapsız kaldı. Korkutan gerçek ortaya çıktı