Kılıçdaroğlu Akşener’e küfür etti iddiasına 6’lı Masa’daki hangi liderden yanıt geldi

İYİ Parti Kurucusu ve GİK Üyesi Mehmet Aslan, geçtiğimiz gün tv100 ekranlarında ilginç bir iddiada bulundu. Aslan, geçtiğimiz yıl Mart ayında 6’lı Masa’nın aday tartışması sırasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e küfür ettiğini ve masadan kovduğunu iddia etmişti.

Aslan, “O masada Sayın Kılıçdaroğlu, sayın bile demek istemiyorum. Bu masada bunu imzala, imzalamazsan da s… ile başlayan bir şey söyledi. Genel Başkan masadan kalkmadı, masandan kovuldu” ifadelerini kullanmıştı.

Aslan’ın iddiasını ‘akıl dışı’ bulduğunu söyleyen Gazeteci Barış Yarkadaş, o günlerde 6’lı Masa’da bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a neler yaşandığını sordu.

GÜLTEKİN UYSAL: KILIÇDAROĞLU ÖLSE BÖYLE BİR ÜSLUP KULLANMAZ

Uysal, “Kemal Bey hiçbir şekilde böyle bir üslup kullanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu ölse bile böyle bir üslup kullanmaz, kullanmadı da… Orada dışlayıcı bir ortam yoktu. Bu söz bu iddia kesinlikle yalandır” diye konuştu.