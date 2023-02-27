Kılıçdaroğlu kritik görüşme öncesi net konuştu: Altılı Masa'nın adayı ilk turda kazanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderlerinin 'aday' gündemiyle toplanacağı tarih olan 2 Mart öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK KİŞİLİK HÜKÜMET ARTIK YÖNETEMİYOR"

YetkinReport’a konuşan CHP lideri, “Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Altılı masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” diye konuştu.

"ADAYIMIZI UZLAŞMAYLA BELİRLEYECEĞİZ"

Bugün (27 Şubat) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ikili bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Ancak biz uygar insanlar gibi görüşüp, sorunları aşıyoruz. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık" ifadelerini kulandı.

"ORTAK ADAY, TOPLUMUN HER KESİMİNDEN OY İSTEYECEK"

CHP lideri, HDP ve Kürt seçmen sorusu üzerine de "Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkânımız olacak" ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET KURUMLARI ÇÜRÜTÜLDÜ"

"Halkın tek kişilik hükümete tepkileri daha deprem felaketinden önce birikmeye başlamıştı" diyen Kılıçdaroğlu, seçimin ilk turda kazanılacağından nasıl emin olduğu sorusu üzerinde şunları sıraladı:

- Demokrasi söylemi, demokrasiye duyulan ihtiyaç toplumun dokusuna çoktan sirayet etmeye başladı,

- Ekonomideki olumsuzluklar mutfağı vurmuş vaziyette,

- Toplumda ciddi bir gelecek endişesi baş gösterdi, özellikle gençlerde bu çok belirgin olarak ortaya çıkıyor,

- Gelir dağılımındaki eşitsizlik uçurumu artıyor, açıkça ifade etmek gerekirse alt gelir gruplarından sınırlı sayıdaki üst gelir grubuna milyarlar akıtılıyor,

- Dış politika itibarsız ve güvenilmez bir çizgide,

- Yönetim yolsuzlukları önlemiyor, aksine devleti soyanlar ya da rüşvetçiler devlet katında itibar görüyor,

- Devlet kadrolarında liyakat yok, AFAD olayında bu çok net görüldü,

- Cumhuriyet kurumları çürütüldü; Kızılay’ın Türk Hava Kurumunun, üniversitelerin hali ortada.

- Deprem felaketi devletin iyi yönetilmediğini bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.