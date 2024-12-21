Kılıçdaroğlu, Başkan Vahap Seçer’in kardeşinin cenazesine katıldı

Uğurcan Seçer’in vefatı, ailesi ve Mersin halkı için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Cenazeye, Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra yakın akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katılarak, Seçer ailesine başsağlığı diledi. CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı cenazede, Mersin ve çevresinden gelen çok sayıda kişi, Seçer ailesinin acısını paylaştı.

Uğurcan Seçer, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden Seçer’in cenazesi, Tarsus Güney Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze sırasında, ailesi ve yakınları duygu dolu anlar yaşarken, katılımcılar da Uğurcan Seçer’in vefatına büyük üzüntüyle tanıklık etti.

Mersin halkı, Başkan Vahap Seçer’e taziye ziyaretlerinde bulunarak, acılı gününde yanında olduklarını belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cenaze töreni sırasında başsağlığı dileklerini kabul etti ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Uğurcan Seçer'in vefatı, Mersin'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ailesi ve yakınları, Seçer’in cenazesinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.