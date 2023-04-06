3 ay içinde Avrupa’ya vizesiz gidilecek. Kılıçdaroğlu canlı yayında son seçim vaadini açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalar yaptı. 3 ay içinde Avrupa ile vize problemlerinin çözüleceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “iktidara geleceğiz. 1 yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz, 3 ay içinde vize problemlerini çözeceğiz. Avrupa'ya vizesiz gidilecek” şeklinde konuştu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çok önemli bir seçim. Türkiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulması lazım. Biz 6 lider bu anlayışla yola çıktık, çalışıyoruz. Ortak metni hazırladık, eğitimden sağlığa yaklaşık 2 bine yakın madde açıkladık. Cumhur İttifakı açıklamadı. Kamuoyu neden onları eleştirmiyor? Önümüzdeki 5 yılda Türkiye için ne yapacaklar? Türkiye'yi bu çıkmazdan nasıl kurtaracaklar? Teslimiyet, siyaset değildir. Sizin taraftarlarınız var size oy verecekler. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak, bakanlar neler yapacak, yeni bakanlıklar, üniversiteler, tarımda, bilimde neler yapılacak...

“BÖLGEYİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

Bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır dağıttılar, konteyner dağıttılar onu da yarım yamalak. Bütün bölgeyi bütünlük içinde ele alacağız. Orayı onaracağız. Bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. Konutlar depreme dayanaklı olacak. Yapılacak evlerin tüm malzemeleri burada üretilecek. Bu bölge istihdam ve üretim merkezi olacak.

“3 AY İÇİNDE AVRUPA’YA VİZESİZ GİDİLECEK”

Bütün seçenekler düşünülüyor. Genel başkan yardımcılarımız ve diğer partinin ekibi her seçenek üzerinde duruyor. Anketler diğer liderlerin de önünde var. Çalışma yapıyoruz. Az kaldı, 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek. Biz diğer partilerin konumuna bakıp kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz cumhurbaşkanlığını kazanacağız, iktidara geleceğiz. 1 yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz, 3 ay içinde vize problemlerini çözeceğiz. Avrupa'ya vizesiz gidilecek. Vizeyi kaldıracağız. Cumhur İttifakı bu saatten sonra ne yapacak bu memlekete, batırdı. Soğanın tanesi olmuş 7 lira 10 lira.

'BU DÜZEN YIKIM GETİRİR'

Benim bir hatam varsa eleştiri olacaktır. Aynı hatayı yapmamaya özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye edemiyorsa bu düzen olmaz, bu düzen yıkım getirir. Avrupa Birliği'nin ön gördüğü tüm demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Telefonla konuşurken 'acaba biri bizi dinliyor mu?' Dinlediklerini ben çok iyi biliyorum. Dinlemezseniz namersiniz!

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK

Oturup çalışacağız. Uygar insanlar gibi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Gerekçelerini ifade ediyoruz. Kurmaylarımız kendi aralarında konuşuyor sonra biz genel başkanlar konuşuyoruz. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız, cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. 1-2 gün içinde tüm sonuçlar netleşecek. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine de sahip değilim. Onların da itirazı olur saygı duymamız lazım.

SEÇİMLE İLGİLİ İDDİALI AÇIKLAMA

CHP olarak hedefimiz doğal olarak birinci parti olmak. Bunun için de çalışıyoruz. Diğer partiler de mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığını da açık farkla almak istiyoruz. Birinci parti olacağız inşallah.