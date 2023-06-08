Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun kurultayda tekrar aday olacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre MYK’da parti meclisinin aldığı kurultay kararı da takvimlendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun da yapılacak kurultayda tekrar aday olacağı söyleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyelerine, “Sahada daha görünür ve aktif olacağız. Fil dişi kulelerde kalan bir anlayış olmayacak” dediği öğrenildi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DE ÖNGÖRÜLÜYOR

CHP kurmayları, “Tüzüğü daha demokratik bir hale getireceğiz. Siyasi katılımı artıracağız. Kadınları, gençleri, engellileri siyasette daha aktif kılmak için ne yapabileceğimize bakacağız. Sonrasında tüzükle ilgili ekim gibi yapacağımız kurultayımızda bir komisyon oluşacak. Bu yapılacak çalışmaları ele alacaklar. Sıfırdan bir tüzük hazırlamayacağız ama mevcut tüzük içerisinde kimi değişikliklerin yapılması öngörülüyor” dedi.

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