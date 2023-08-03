Kılıçdaroğlu ‘devrim’ dediği yeni tüzüğü açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “devrim” olarak nitelendirdiği tüzük değişikliğini açıklayacağı belirtildi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın CHP yöneticilerine dayandırdığı haberine göre, seçim sonrası oluşturulan yeni MYK’nin önemli gündem maddelerinden biri tüzük değişikliği oldu. 81 il yönetimi ile üyelerden partide istenen değişimle ilgili öneriler alındı.

Öneriler alınırken CHP yönetimi tarafından oluşturulan tüzük değişikliği komisyonu da çalıştı. Aralarında Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin öne çıktığı 16 ülkedeki partilerin tüzükleri incelendi.

"GENEL BAŞKAN 2-3 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAK"

Çalışmayla ilgili bilgi veren bir parti yöneticisi, "Tüzüğü ve parti programını yeniliyoruz. Tüzük değişikliğini genel başkan bir basın toplantısında ana hatlarıyla 2-3 gün içinde açıklayacak. Bir partinin tüzüğü ile yapacağı devrimsel nitelikte ne varsa hazırladığımız tüzük bunları içerecek" dedi.

Tüzük değişikliği kapsamında parti yönetimlerine seçilme usulleri, milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemi ele alındı. Bu kapsamda genel merkez yapısı yenilenecek, partinin en üst karar organı Parti Meclisi’nin yapısında köklü değişiklikler yapılacak.

PM’DE ÜYE SAYISI ARTACAK

Mevcut tüzüğe göre 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üye sayısı arttırılacak. Üyeler uzmanlıklarına göre çalışma gruplarına bölünecek. Parti içinde uzmanlık alanlarına göre kurullar oluşacak, ayrıca kurullarda etkili uzman kişilerin görev alması sağlanacak. Parti Meclisi’nin önemli görevlerinden biri politikaların belirlenmesi olacak.

ÖN SEÇİM GELİYOR

CHP’de belediye başkan adayları ve milletvekili adayları parti genel başkanı ve genel başkan yardımcılarının oluşturduğu komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuluyor, Parti Meclisi’nde son karar veriliyor.

Ancak geçmiş seçimlerde birçok örneği yaşandığı gibi Parti Meclisi yetkisini genel başkan veya MYK’ye devredebiliyor.

Taslak çalışmaya göre aday belirleme usulünde köklü değişiklik yapılacak. Adaylar ön seçimle belirlenecek. Böylece genel başkan ve genel başkan yardımcılarının aday belirleme sürecinden çıkacağı bir sistem kurulacak. Parti Meclisi de sadece seçim sürecinde bazı iş birliği kararlarının onaylanacağı kurul olacak.