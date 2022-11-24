Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında “Belki biraz ağır olacak ama sonuna kadar hak ediyor” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” gibi ifadeler kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı bu konuşmanın ardından avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine 5 kuruşluk dava açtı.

“İLGİLİ KİŞİNİN EDERİ, DEĞERİ DİKKATE ALINARAK…”

Dava haberini duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

” Terbiyeden bağışık dil ürünü: ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözleri nedeniyle ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun, ‘tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir! Erdoğan’ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 Paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!’ talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 Kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..”

Çelik sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda da “Erdoğan’ın seviyesizce ifade ettiği “Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” Hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız!” demişti.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da sert sözlerle yüklenmişti: Erdoğon konuşmasında şunları söyledi:

*Ömründe devlet yönetimine dair, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ise ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor.

*Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana, herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken hassasiyetin farkına varması gerekiyor.

*Kağıthane'yi ‘Kağıttepe' diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim bekli biraz ağır olacak; ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir.

*Madem sorumluluktan söz ediyoruz; öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası, ‘sorumluluk' lafını ağzına en son alacak kişidir.

*Kendi devletini; borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, ‘sorumluluk' ifadesinin yanına yaklaşamaz.

*Kendi devletini, ülkesini, mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı ‘sorumluluk' kavramının yanından yöresinden bile geçemez.

*Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil, ‘sorumluluk' lafıyla yan yana gelemez.

*Teröriste ‘terörist', terör örgütüne ‘terör örgütü' demek cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert, sorumluluktan söz edemez.

*Ağzını her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun ‘s'sinin bile yanına yaklaşamaz.

*Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden ‘sorumluluk' diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz.