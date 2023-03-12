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Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacağı partiler belli oldu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun kendisine tam destek verecek partilerin yanı sıra Meclis dışındaki birçok siyasi partinin de desteğini arayacağı belirtiliyor.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:42
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Kılıçdaroğlu hangi partilerin kapısını çalacak

Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacağı partiler belli oldu
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Millet İttifakı 6 Mart tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ortak Cumhurbaşkanı adayını belirlemişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun kendisine tam destek verecek bu partilerin yanı sıra Meclis’te grubu ve temsiliyeti bulunan partilerle Meclis dışındaki birçok siyasi partinin de desteğini araması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, “Bu sofra Halil İbrahim sofrası, bu sofra Millet sofrası. Herkesi kucaklamak için çalışacağız” mesajı veren bir kampanya yürüteceğini söyleyen çalışma arkadaşları başta Meclis’in üçüncü büyük partisi HDP olmak üzere seçime girme yeterliliği olan birçok siyasi partinin desteğinin aranacağı görüşünde olarak yorumlandı.

ZİYARET EDECEK

Altı partiden oluşan Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu için çok sayıda partiden destek istenmesi bekleniyor. Altılı Masa’daki partilerin yanı sıra desteği aranacak partiler arasında Bağımsız Türkiye Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, Yeşiller ve Sol bulunuyor.

Ancak bu partilerin tutumu yapılan ziyaretler ve adı geçen partilerin yetkili kurullarında yapılan tartışmaların ardından belli olacak...

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