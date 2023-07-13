Kılıçdaroğlu iddialarıyla ilgili Levent Gültekin mi Cüneyt Özdemir mi haklı

Levent Gültekin’in günlerdir konuşulan Kılıçdaroğlu iddiasıyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir açıklama yaptı.

Özdemir açıklamasında, “Levent Gültekin’den inanılmaz açıklamalar devam ediyor. Levent Gültekin’in bu sözleri ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ama çok güvenilir değil. Açıklama yaptığı Ruşen Çakır da güvenilir değil. Levent Gültekin gazeteci değil, akademisyen değil. Yorumcu. Bir yorumcu Millet İttifakı’nın aday adayına gidiyor aday olma diyor o da kazanamayacağım diyor. 33 yıllık gazeteciyim ne böyle akıl verdim… Cürete bak ya” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Levent Gültekin, Medyascope TV’de yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi yaşadığı diyaloğu anlattı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüklerini aktaran Gültekin, şunları söyledi:

“Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e "Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te" dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.

"Nasıl yani?" dedi... Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...

"Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme" dedim.”

"ÜLKE BİTTİ HİÇBİRİMİZİN KURTARMA ŞANSI YOK"

Yaptığı konuşmasının devamında ise Gültekin şu şekilde konuştu, “Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dedi.Ben de bunun üzerine "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dedim. "Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız" dedi. "Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!" dedim, bana "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok dedi.”

CHP’DEN YALANLAMA

CHP, 14 Mayıs seçimleri öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını iddia ettiği bir konuşmayı aktaran gazeteci Levent Gültekin’i yalanladı. CHP İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır.”

GÜLTEKİN: YÜZLEŞMEYE HAZIRIM

Sosyal medyada tepki çeken diyaloğa dair CHP İletişim Koordinatörlüğü'nün "hayal ürünü" iddiasına Levent Gültekin'den yanıt geldi.

'KEMAL BEY NİÇİN 'GELDİ, GÖRÜŞTÜK' DEDİ?'

Sosyal medya hesabından "CHP’nin açıklaması üzerine zorunlu açıklama" başlığıyla bir paylaşım yapan Gültekin şunlar söyledi: "Bir partiyle ve onun genel başkanı ile polemiğe girmek istemem ama bugün gündem olan konuşmam Babala tv’de Kemal Beye dinletildiğinde 'evet geldi, görüştüm saygı duyarım' dedi, bu görüşme iddiam hayal ürünüyse Kemal bey niçin 'geldi, görüştük' dedi? Kaldı ki gerçek olmayan bir bilgiyi paylaşmak en hafif tabirle ahlak yoksunluğudur, böyle bir şey yapmak için bir nedenim de yok. Ama konu gerçekten netliğe kavuşturulmak isteniyorsa Kemal beyle yüzleşmeye hazırım."

KILIÇDAROĞLU’NA BABALA’DA SORULMUŞTU

Diğer yandan seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’na BabalaTV’de katıldığı programda Gültekin’in seçim öncesi Scope’ta dile getirdiği bu iddialar sorulmuştu. Gültekin’in “Kemal bey sizin üzerinizden bir oyun dönüyor. Sizi 2023’te aday yapacaklar. Erdoğan’la bir dönem daha devam etmenin planını sizin üzerinizden kurmuşlar. 2000’den itibaren anlattım, şu tarihte bu oldu. Ergenekon davaları boşa değilmiş, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi boşa değilmiş, sizin CHP Genel Başkanlığı’nda önünüzün açılması boşa değilmiş. Aday olmayın kazanamayacaksınız” açıklamasına Kılıçdaroğlu, “Evet görüştük. Kendi görüşlerine saygı duyarım” şeklinde cevap vermişti.