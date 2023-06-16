Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun ardından Kaftancıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu görüşmesi sonrası İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun ardından Kaftancıoğlu ile görüştü

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi.

Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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