18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu: İmar affını oy için çıkardılar ama binlerce insanın hayatı gitti

Kılıçdaroğlu: İmar affını oy için çıkardılar ama binlerce insanın hayatı gitti

Deprem bölgesinde görev yapan kurtarma ekiplerinin haykırışlarını dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İmar affını çıkaran siz misiniz? Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. Olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:30
Takip Et

Kılıçdaroğlu: İmar affında binlerce insanın hayatı gitti

Kılıçdaroğlu: İmar affını oy için çıkardılar ama binlerce insanın hayatı gitti
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, arama kurtarma çalışmalarında görev alan çalışanlara teşekkür etti. Toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

Kılıçdaroğlu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde yaşadıklarını dinledi. Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"TOKİ KONUTLARI YENİLEMEK İÇİN YAPMADI"

CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul’da yapılan deprem hazırlıklarına da değindiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır. Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. Olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor.

Düzce'de deprem oldu hiçbir depremden siyaset kurumu gerekli dersi çıkaramadı. Hâlâ İstanbul'da aradan o kadar uzun yıllar geçmesine karşın sağlıklı ve tutarlı bir çalışma hiç yapılamadı.

Bağcılar'a gidin, eski Bağcılar… Sultanbeyli'ye gidin, eski Sultanbeyli…Nereye giderseniz.
TOKİ yeni konutlar yaptı ama o yeni konutları satmak için yaptı kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için yapmadı.”

“20 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYORLAR”

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, “Siyasetin yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük. Bürokrasi kendi görevini yapmış vaziyette. AFAD'ın çalışkan, nitelikli bürokratları var çalışıyorlar. Kimse raporlarını dikkate almamış. 20 yıldır ülkeyi yönetecekler, 20 yıldır önlerinde bütün deprem haritaları duruyor, önlerinde raporlar var ama hiçbir şey yok ortada. Büyük bir acı. Umarım bundan ders çıkarırlar” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI BİNALARDA ÖLDÜRÜYORUZ"

Hatay’da görev yapan Kadıköy Belediyesi arama kurtarma personeli, “İmar affı bizi Hatay'da ve birçok yerde mahvetti. Çöken binaların arasında 8 aylık, bir yıllık bina vardı. 8 katlı 9 katlı Hatay gibi bir yerde, tarihinde 7 kere çökmüş bir şehirde gökdelenler dikildi. Rönesans Rezidans'ta hala bulunmayan arkadaşlarım var” diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan arama kurtarma personeli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Deprem değil bizi öldüren binalarımız, lütfen şu imar affı denen olay olmasın artık. Binalarımız yıkılabilsin. Hepimiz yaygın dediğimiz sistemde şehirleşebilelim. Biz kıyameti yaşadık ama İstanbul'da böyle bir deprem yaşarsak artık ona kıyamet de diyemeyeceğiz. Ben eğer bir bina çökecekse altında kalmayı istemem direkt öleyim gideyim. Hiçbir cana ulaşamamak o kadar acı bir şey ki…

Sesi duyuyorsunuz ama seçim yapıyorsunuz. Şu anda hepimiz normal gözüküyoruz belki ama hiçbirimiz normal değiliz. 12 gün önceki arkadaşlarım, 12 gün sonra aynı değiliz. Bu süreç böyle yürümemeli. Biz toprak bütünlüğünün yüzde 98'i canlı fay hatlarında olan bir ülkede yaşarken hala insanları binada öldürüyoruz. Şehri, ülkemizi buna göre planlamamız gerekiyor.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
3
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
4
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
5
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Birinin yardımseverliği dünyaca alkışlandı… Diğeri ülkesinde hakarete uğradı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
6
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
7
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Xiaomi 13’ün Avrupa fiyatı sızdı. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
﻿Uzmanından “Çocukların da yas tutmasına izin verin” önerisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.