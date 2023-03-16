Kılıçdaroğlu İsias Otel'de hayatını kaybedenler için KKTC'ye gitti: Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu.

Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte KKTC'ye gittiğini duyurdu.

"HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİ BUGÜN OLACAK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak."

İSİAS CİNAYETİ

Adıyaman'da yapı denetiminden geçemeyip mühürlenmesine rağmen yeniden açılan ve depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetti.

İncelemede, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında, sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmiştir.”

Raporda, “Temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru yapılmadığı kanaati oluşmuştur. Kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati olmuştur” ifadeleri yer aldı.